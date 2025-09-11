“Villaggio dello Sport”: un’occasione per unire e ispirare la Comunità di San Possidonio

Dal 19 al 23 settembre, San Possidonio ospiterà lo “Sport’s Village“, un evento creato dalla Polisportiva Possidiese e patrocinato dal Comune di San Possidonio, che promette di diventare un punto di riferimento per la comunità della Bassa Modenese. Con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e il benessere integrato, questa iniziativa si propone di coinvolgere attivamente i cittadini, creando un’opportunità unica per celebrare i valori dello sport e dell’inclusione sociale.

Sport’s Village non si limita a offrire attività fisiche, ma adotta un approccio multidisciplinare che include prove gratuite di varie discipline sportive e workshop dedicati alla salute. Il ventaglio di proposte offerto è pensato per attrarre un pubblico eterogeneo, incoraggiando uno stile di vita sano e attivo.

Un aspetto distintivo dell’evento è l’inclusione sociale: con attività specifiche per persone con disabilità, come yoga inclusivo, la Polisportiva Possidiese mira ad abbattere le barriere, garantendo che tutti possano partecipare e trarre beneficio da questo importante momento di aggregazione.

Ma non è solo sport: in questi cinque giorni ci sarà anche un luogo di educazione e sensibilizzazione. Attraverso workshop condotti da esperti, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire temi cruciali legati alla salute fisica e mentale, trasformando l’evento in un’importante occasione di crescita personale.

La collaborazione con associazioni sportive locali e professionisti della salute sottolinea l’importanza della comunità nell’organizzazione dell’evento. Inoltre, l’impegno per la sostenibilità ambientale aderendo insieme all’ amministrazione comunale alla settimana europea della mobilità sostenibile, che si traduce in tre eventi fiore all’occhiello della manifestazione: il primo sarà la BICICLETTATA PER LE FAMIGLIE di sabato 20 settembre, in collaborazione con la FIAB Modena, un giro in bicicletta fino alle Cave di Budrighello. Seguirà la POSSIRUN, domenica 21 settembre, una corsa non competitiva con diversi percorsi che si snodano per le vie del paese, e infine la POSSI-BIKE a cura della Ciclista Novese, che allestirà per l’occasione un percorso per mountain-bike con prove di equilibrio, abilità e gimkana.

San Possidonio: Sport’s Village rappresenta un’opportunità unica per promuovere uno stile di vita attivo e inclusivo nella comunità dell’area nord. Con un programma ricco e variegato, l’evento non solo celebra lo sport, ma si propone di educare e sensibilizzare, creando un forte senso di comunità.

Non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria esperienza: unisciti a noi e rendi il tuo settembre un mese indimenticabile, dove sport, amicizia e solidarietà si intrecciano per dare vita a una comunità più forte e coesa!