Tony Murphy rieletto presidente della Corte dei Conti europea

LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – I membri della Corte dei conti europea hanno confermato Tony Murphy come presidente per i prossimi tre anni.

Murphy, cittadino irlandese, è divenuto membro della Corte dei conti europea nel 2018 e ha servito come presidente dell’istituzione a partire dall’ottobre 2022. Il suo nuovo mandato come presidente della Corte avrà inizio il 1° ottobre 2025.

La Corte elegge presidente un membro del collegio per svolgere un ruolo di primus inter pares per un periodo di tre anni, rinnovabile. Il presidente è responsabile della strategia dell’istituzione, della pianificazione e della gestione della performance, della comunicazione e dei rapporti con i media, delle questioni giuridiche, nonchè dell’audit interno e rappresenta l’istituzione nelle relazioni esterne.

La Corte è il revisore esterno indipendente dell’Unione europea. Le relazioni e i giudizi della Corte costituiscono un elemento essenziale delle procedure con cui l’UE adempie all’obbligo di rendere conto del proprio operato e vengono utilizzati per chiamare i responsabili dell’attuazione delle politiche e dei programmi dell’UE, ossia la Commissione, altri organismi e istituzioni dell’UE e i governi degli Stati membri, a rispondere del proprio operato.

La Corte segnala i rischi, fornisce garanzie, evidenzia carenze e buone pratiche ed offre orientamenti ai responsabili delle politiche e ai legislatori su come migliorare la gestione delle politiche e dei programmi dell’UE.

