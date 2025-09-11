SP3 Bagnolo in Piano: chiusura temporanea del ponte sul Canalazzo Tassone

La Provincia di Reggio Emilia informa che, nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria sul ponte sul Canalazzo Tassone (SP3, km 2+350, Comune di Bagnolo in Piano), sarà necessario sospendere la circolazione dalle ore 6.00 di venerdì 12 settembre alle ore 12.00 di domenica 14 settembre 2025.

I lavori, per un investimento complessivo di 340.000 euro, sono finanziati con fondi ministeriali assegnati alla Provincia di Reggio Emilia dal DM 125/2022. L’intervento prevede la verniciatura anticorrosiva delle strutture metalliche, la protezione delle superfici in calcestruzzo, la sostituzione dei giunti di carreggiata, la manutenzione degli apparecchi d’appoggio e il rifacimento della pavimentazione stradale a ridosso dei giunti. L’operazione più rilevante è la nuova verniciatura di protezione: il ciclo precedente, ormai degradato, tende a staccarsi ed espone l’acciaio ai cicli di bagnato e asciutto che innescano la corrosione. Con questa azione preventiva si punta a bloccare sul nascere i processi di degrado e a garantire la piena efficienza di un’infrastruttura di grande importanza.

Durante la chiusura la viabilità sarà garantita da deviazioni temporanee, opportunamente segnalate in loco: i veicoli provenienti da Reggio Emilia e diretti a Novellara transiteranno lungo via Gaetano Filangieri, via Gramsci e via F.lli Gibertoni per poi rientrare sulla SP3; chi proviene da Novellara in direzione Reggio Emilia sarà invece indirizzato su via F.lli Gibertoni, via Gramsci e via Filangieri fino a viale Trattati di Roma. Anche la zona industriale di Mancasale resterà accessibile, con ingresso da via Ettore Maiorana e uscita in direzione Reggio.

«La Provincia continua a dare attenzione al nostro territorio e ad investire con una serie di interventi, e quello sul ponte ne è solo l’ultimo esempio di una importante serie» – sottolinea il sindaco di Bagnolo in Piano Pietro Cortenova – «Questo testimonia come si possano ottenere risultati rilevanti grazie a uno sforzo comune: la Provincia, come tutti gli enti locali, subisce da anni pesanti tagli. Il ponte sul Canalazzo Tassone è un’infrastruttura fondamentale per la viabilità tra Bagnolo in Piano, Reggio Emilia e Novellara. La buona manutenzione è ciò che previene i problemi e garantisce la sicurezza: per questo siamo particolarmente soddisfatti di aver potuto concordare con la Provincia e con il Presidente Zanni questo intervento, che prevede un investimento di 340.000 euro, proprio in una fase in cui le risorse, sia per i Comuni che per la Provincia, sono ridotte al minimo. Lo sforzo compiuto per non abbandonare i territori è encomiabile. È fondamentale che la buona programmazione prosegua anche nei prossimi anni».