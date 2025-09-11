Sabato a Montecchio “Rock & Gnok”, festa di fine estate

La Pro Loco Montecchio Emilia organizza la decima edizione di “Rock & Gnok”, festa di fine estate che si terrà sabato 13 settembre al Parco Enza del paese. Alle 16 la manifestazione sarà aperta dalla premiazione degli atleti della Polisportiva Arena.

Alle 18 vi sarà l’apertura degli street food e dello stand Pro Loco con gnocco fritto e salume. Diversi produttori di birra artigianale proporranno la seconda edizione della Beer Firm Fest.

Sempre dalle 18 in poi si esibiranno dal vivo vari gruppi musicali che riproporranno il rock della storica manifestazione montecchiese Rock & Gnock che a metà anni ‘80 era diventata famosa in tutta la provincia. Sul palco si alterneranno The Amp, Plastic Decò, L.B. Lacertae, Blu di Prussia e Terrible Wings of Democracy.

Per informazioni: Pro Loco Montecchio Emilia, associazione che fa parte dell’Unpli, Unione nazionale Pro Loco d’Italia.

“Rock & Gnock” – organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con L’Arena, Armonauti e Comune di Montecchio Emilia – fa parte dell’iniziativa “Montecchio in festa” che per venerdì 12 e domenica 14 settembre, al campo sportivo “Silvio D’Arzo”, propone “Bìra & Balòn”: dalle 18.30 in poi, in entrambe le giornate, panini con salsiccia, birra, acqua, caffè e cocktail; venerdì alle 21 “Asilo”, Vasco Rossi Tribute Band e, a seguire, Dj Set; domenica alle 21, presentazione delle squadre e, a seguire, live music con la band One Glorious Minute.