Nuovo Comandante alla Stazione Carabinieri di San Polo d’Enza

La Stazione Carabinieri di San Polo d’Enza ha un nuovo comandante, è il Maresciallo Ordinario Arbarelli Mauro, che ha assunto l’incarico nei giorni scorsi subentrando al Maresciallo Tondo Giovanni.

Il Maresciallo Ordinario Arbarelli, 36enne, sposato con una figlia piccola, originario di Ivrea (TO) è alla sua prima esperienza ufficiale al comando di una Stazione. Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 2015, il Maresciallo Arbarelli, ha frequentato il corso triennale presso la scuola Marescialli di Firenze, conseguendo la laurea in Scienze giuridiche della sicurezza. La sua carriera operativa ha inizio nel 2018 con la prima destinazione presso la Stazione Carabinieri di Toano, dove ha prestato servizio fino al 2020. Successivamente è stato assegnato come sottordine alla Stazione Carabinieri di San Polo d’Enza, ruolo che ha ricoperto con impegno e professionalità fino all’odierno trasferimento quale comandante della stazione Carabinieri di San Polo d’Enza, disposto per l’appunto dal comandante della legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Enrico Scandone nell’ambito delle procedure di valorizzazione delle professionalità dei comandanti di stazione.

Nel corso di un incontro con il nuovo comandante del presidio sanpolese, il Comandante Provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Orlando Hiromi Narducci, ha augurato a lui buon lavoro, per l’importante nuovo incarico assegnatogli che sottolinea l’importanza del ruolo sociale svolto dai Carabinieri. La giovane età del Maresciallo Barilli, unita al suo solido bagaglio formativo e professionale, rappresentano un importante tassello nel potenziamento della presenza dell’Arma sul territorio, a tutela della sicurezza e della legalità.