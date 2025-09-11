giovedì, 11 Settembre 2025
Logistica etica, quattro nuove aziende entrano nella community della Carta metropolitana

Bologna
Tempo di lettura 1 min.
Quattro nuove aziende sono entrate a far parte della community della Carta metropolitana della logistica etica. Sono Elleci Service Srl, azienda che si occupa di autotrasporto, logistica e magazzinaggio, movimentazione e spedizioniere, operativa sul territorio metropolitano bolognese con una ventina di lavoratori; Logistica Granterre Srl, azienda operativa nei settori logistica e magazzinaggio, che nel territorio metropolitano bolognese occupa 255 addetti; FelsineoVeg Srl Società Benefit, impresa produttrice di prodotti vegetali e che occupa 3 lavoratori nell’area metropolitana; Unilog Group Spa, azienda attiva nel settore dell’autotrasporto e che occupa 98 dipendenti.

Le nuove entrate sono state ratificate dal Comitato metropolitano per la logistica etica, nella riunione dello scorso 9 settembre. All’incontro, presieduto da Stefano Mazzetti, Capo di Gabinetto della Città metropolitana di Bologna e delegato del Sindaco al Lavoro, hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni firmatarie della Carta, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil e i rappresentanti di Interporto e dell’Aeroporto di Bologna.

“Le adesioni delle imprese alla Carta metropolitana della logistica etica stanno aumentando, questo conferma che l’idea era giusta e manda un segnale positivo, da parte di tutti, sul valore etico del lavoro”, ha commentato Mazzetti.

La Carta metropolitana per la logistica etica è stata presentata ufficialmente il 27 gennaio 2022 con l’obiettivo di individuare i principi e i valori a cui il settore della logistica deve attenersi al livello metropolitano, al fine di rappresentare sia una fonte di reddito e di crescita economica, sia una fonte di benessere della collettività, di sviluppo sostenibile e dell’ambiente.

La Carta metropolitana per la logistica etica conta a oggi 22 imprese aderenti, che rappresentano circa 4.500 lavoratori a livello metropolitano:

  • Alisped Logistics
  • Camst
  • Consorzio Metra
  • Cooperativa Autotrasporti NCV Scarl
  • Due Torri
  • Ecornaturasì
  • Elleci Service Srl
  • Felsineo
  • FelsineoVeg Srl Società Benefit
  • Fercam Spa
  • Fiege Logistics Operations Srl
  • Grandi salumifici italiani
  • La Petroniana Srl
  • Logistica Granterre Srl
  • MA. Grendi dal 1828 Spa Società Benefit, Socio Unico
  • Movinlog Spa
  • OneExpress Italia Spa
  • Randstad Services Srl
  • Schenker 
  • Susa
  • Torello
  • Unilog Group Spa

 

















