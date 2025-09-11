L’iconico vaso amarena Fabbri in un francobollo da collezione

L’inconfondibile vaso in ceramica dai decori bianchi e blu, circondato da amarene e sormontato dal logo dell’azienda: questo il disegno realizzato da Poste Italiane per Fabbri 1905 e reso pubblico alla presenza del Sottosegretario di Stato con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’azienda bolognese è infatti tra quelle selezionate per la serie tematica di francobolli “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicata al settore alimentare.

Un’ulteriore conferma di quanto l’iconografia di Fabbri 1905 sia ormai parte del patrimonio culturale italiano. Il caratteristico decoro del vaso Amarena Fabbri, infatti, era entrato già nel 2022 nel registro dei Marchi Storici Italiani istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nel 2019 il vasetto in opaline da 600g era stato esposto al MoMa Design Store di New York assieme ad altri prodotti che hanno fatto la storia del Made in Italy, senza dimenticare la sentenza storica del Tribunale del Popolo di Shanghai che, nel 2020, aveva riconosciuto come inimitabile l’inconfondibile vaso bianco e blu Amarena Fabbri anche in Cina.

“Ricevere da Poste Italiane l’onore di un francobollo dedicato a Fabbri 1905 è per noi motivo di profonda emozione e di grande orgoglio” – ha dichiarato Carlotta Fabbri, Digital Marketing & Sales Director di Fabbri 1905 – “Questo riconoscimento celebra non solo una storia imprenditoriale lunga oltre un secolo, ma anche una tradizione familiare che, dal 1905, con passione, innovazione e tenacia ha saputo portare nel mondo un’autentica eccellenza italiana”.

“Con l’emissione odierna della serie filatelica Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico dedicata all’agroalimentare rendiamo omaggio a imprese dalle radici profonde nei territori, fondate sul lavoro ben fatto e sulla perseveranza. Generazione dopo generazione, questi marchi hanno accompagnato la vita degli italiani e sono oggi riconosciuti in Italia e nel mondo come sinonimo di qualità, gusto ed affidabilità. Con questo gesto, il Mimit ribadisce il proprio impegno a valorizzarle, sostenendone crescita, innovazione ed export.”, ha dichiarato il Sottosegretario Bergamotto.