giovedì, 11 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeModenaIncontro in Municipio tra il Sindaco di Modena e Audrey Azoulay, direttrice...





Incontro in Municipio tra il Sindaco di Modena e Audrey Azoulay, direttrice generale UNESCO

Modena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Il sindaco Massimo Mezzetti ha accolto oggi in Comune la direttrice generale Unesco Audrey Azoulay, per la prima volta a Modena, dove domani (12 settembre) riceverà la laurea magistrale honoris causa in Giurisprudenza dall’Università di Modena e Reggio Emilia, nell’ambito dell’850° anniversario dell’Ateneo.

La direttrice è arrivata accompagnata dal Rettore Carlo Adolfo Porro e ha ricevuto dal sindaco due omaggi come segno di gratitudine della città di Modena, il cui complesso monumentale di Duomo, Torre Civica “Ghirlandina” e piazza Grande, è patrimonio mondiale Unesco dal 1997.

Ad Azoulay il sindaco ha donato una statua della Bonissima – uno dei simboli della città – e una bottiglietta di aceto balsamico dell’Acetaia Comunale.

A seguire il sindaco e la direttrice hanno preso parte a una visita al sito Unesco condotta dallo storico Matteo Al Kalak.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.