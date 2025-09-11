Inaugurato l’atrio, completamente riqualificato, della Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Spallanzani’ di Casalgrande

Si è svolta nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 settembre, l’inaugurazione dell’atrio della Scuola Secondaria di Primo Grado ‘L. Spallanzani’ di Casalgrande, alla presenza del Sindaco Giuseppe Daviddi, dell’Assessore alla Scuola Graziella Tosi, del Dirigente dell’Istituto Comprensivo Casalgrande, Giacomo Lirici, degli insegnanti, allievi e genitori.

Un importante lavoro di ammodernamento e messa in sicurezza, quello cui è stato sottoposto l’atrio dell’istituto, rendendolo più bello, accogliente e più inclusivo grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Per l’Amministrazione comunale è motivo di gioia e orgoglio poter vedere finito questo importante lavoro di riqualificazione prima dell’inizio della scuola – sottolinea il Sindaco Daviddi -. Come sempre determinante il contributo di Casalgrande Padana, che ringrazio sentitamente, che ha realizzato la nuova pavimentazione dell’atrio, rendendolo molto più luminoso. Quella che viene consegnata è una struttura più sicura e più inclusiva. Colgo l’occasione per ringraziare il Dirigente Lirici, gli insegnati, oltre ovviamente agli alunni della scuola e a loro genitori e augurare a tutti un buon inizio di Anno Scolastico. L’auspicio è che quel ‘triangolo’ in cui formazione ed educazione sono parti fondamentali, così come lo è la scuola, non si potrebbe chiudere e stare in piedi senza la presenza fondamentale della famiglia”.

“Mi unisco alle parole del Sindaco, nell’augurare a tutti un buon inizio di Anno Scolastico – Aggiunge l’Assessore Tosi -. Nella speranza che questo possa essere guidato dall’impegno e dalla collaborazione, perché solo assieme si può creare un ambiente dove ogni studente possa esprimere al meglio il suo potenziale. Un luogo dove gli insegnanti possano trovare gratificazione quotidiana nel loro prezioso lavoro e dove le famiglie possano sentirsi parte integrante di questo grande e importante percorso educativo. l’Assessorato alla Scuola e l’Amministrazione restano a disposizione e in ascolto “.

L’Assessore Tosi ha anche colto l’occasione per invitare tutti i presenti alla presentazione del Gruppo di Lettura 11-14 anni, che si terrà sabato 13 settembre alle 10.30 presso la Biblioteca Sognalibro.

La cerimonia di inaugurazione ha vissuto il suo culmine quando è stata svelata la frase “A tutti l’essenziale ad ognuno secondo le sue potenzialità” del compianto dirigente scolastico Romano Battini che da ieri campeggia nell’atrio della scuola da uno dei parapetti del primo piano, alla presenza anche dei suoi figli.