Il Sindaco Massari incontra la console generale USA Daniela Ballard

Il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari ha ricevuto in Municipio, nella giornata di oggi, 11 settembre, Sua Eccellenza la Console Generale degli USA a Firenze, Daniela Ballard.

L’incontro – coordinato da Fondazione E35 in un anniversario molto importante per la storia recente degli Stati Uniti – si è svolto in un clima positivo di reciproca conoscenza e di confronto che, partendo dalla definizione di un quadro conoscitivo della città, ha toccato diversi temi di attualità.

Il sindaco ha espresso alla console generale USA la profonda preoccupazione di tutto il mondo economico reggiano per gli effetti che la politica commerciale degli Stati Uniti, in particolare dei dazi, avrà sulla tenuta delle imprese e dell’occupazione nel nostro territorio. Sono infatti state riportate alla Console le risultanze di un incontro sul tema a cui, alcuni giorni fa, avevano partecipato associazioni di categoria, sindacati, Camera di Commercio, imprese, istituzioni.

E’ stata rappresentata anche forte preoccupazione per la grave situazione internazionale, caratterizzata da un’allarmante escalation di conflitti armati.

La discussione ha poi toccato temi di rilevanza locale ed istituzionale, quali ad esempio la presenza di studenti americani nella nostra città nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra UNIMORE ed il consorzio universitario statunitense USAC (University Study Abroad Consortium) ed i 40 anni di gemellaggio tra la città di Reggio Emilia e quella di Fort Worth, in Texas.

“Ringrazio la Console Ballard – ha dichiarato il sindaco – per la visita, per la gentilezza, per l’attenzione che ha dedicato alla nostra città, alla sua conoscenza e alle istanze che arrivano da questo territorio. Una disponibilità che accogliamo con grande favore nell’ottica di mantenere e rafforzare relazioni internazionali solide e durature”.