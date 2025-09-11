giovedì, 11 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaGuasto elettrico durante la notte in Ospedale a Sassuolo, intervengono i Vigili...





Guasto elettrico durante la notte in Ospedale a Sassuolo, intervengono i Vigili del fuoco

CronacaIn evidenzaSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.

Nella notte tra il 10 e l’11 settembre, un guasto improvviso in un locale tecnico ha causato la presenza di fumo bianco nel corridoio centrale del primo piano dell’ospedale, facendo scattare l’allarme antincendio. Intervento immediato dei vigili del fuoco e dei manutentori, che hanno messo in sicurezza gli ambienti. Sono servite alcune ore per il completo ripristino della rete

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Notte movimentata in Ospedale a Sassuolo dove il guasto improvviso della rete elettrica in un locale tecnico al primo piano, proprio di fianco al bar, ha fatto scattare l’allarme antincendio, a causa della presenza di fumo. Intervenuti immediatamente, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza gli ambienti interessati dal guasto e a liberarli dal fumo che si era accumulato, attivando le porte antincendio e isolando l’area.

Subito dopo il gusto, purtroppo, non è stato possibile attivare il gruppo elettrogeno di emergenza perché il guasto stesso, la cui origine è in fase di accertamento, impediva la distribuzione in sicurezza dell’energia.

In tutta la struttura è quindi saltata la rete elettrica e ci sono volute alcune ore per il completo ripristino dei servizi nei 4 piani dell’ospedale e nell’area esterna dei parcheggi. Già nelle prime ore della mattina di giovedì 11 settembre, in ogni caso, il funzionamento della rete era stato ripristinato.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.