Guardia Medica Straordinaria il 17 settembre in tutti i Distretti della provincia di Reggio Emilia

Si informa, che in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale, mercoledì 17 settembre 2025, dalle ore 14 alle ore 20, sarà attivato un turno di Guardia Medica Straordinaria per tutti i Distretti della provincia di Reggio Emilia. Il provvedimento si rende necessario per consentire ai professionisti di partecipare agli incontri di nucleo. Si ricorda che per richiedere il servizio di Guardia Medica occorre chiamare il numero 0522 29 00 01 e che in quella fascia oraria saranno a disposizione anche i Cau della Provincia.