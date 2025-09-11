giovedì, 11 Settembre 2025
Domenica 14 settembre sarà inaugurata la Casa della Comunità di Roteglia

CastellaranoSanità
Appuntamento alle ore 17 di domenica 14 settembre per l’inaugurazione pubblica della Casa della Comunità di Roteglia, progetto da tempo inserito nella programmazione sanitaria di questo territorio.

Interverranno il Sindaco di Castellarano e Presidente della Conferenza territoriale sociale e sanitaria – CTSS della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni insieme all’Assessore comunale alla salute Catia Paganelli. Per l’Azienda sanitaria saranno presenti il Direttore generale Davide Fornaciari, il Direttore del Distretto di Scandiano Marco Ferri e la Direttrice del Dipartimento Cure primarie Enrica Terzi.

Il nuovo servizio ha trovato sede nel complesso di origine Cinquecentesca Casa Maffei, di proprietà del Comune di Castellarano, in via Radici in Monte n.84.

La giornata inizia alle 15.00 con le attività di prevenzione: AVIS e CRI di Castellarano, insieme a medici di medicina generale e volontari, nell’ambito della rassegna “Dica 33”, organizzano, in collaborazione con Comune di Castellarano e Ausl IRCC di Reggio Emilia un punto prevenzione aperto alla cittadinanza con possibilità di eseguire elettrocardiogramma, misurazione della pressione arteriosa e della glicemia.

La cerimonia è aperta alla cittadinanza.

 

















