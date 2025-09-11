Claudia Severi (Forza Italia Sassuolo): “No alla moschea ai Quadrati. È favoritismo politico, non libertà religiosa”

“A partire dal 1° ottobre, insieme a tutto il centrodestra sassolese, daremo avvio a una raccolta firme cittadina per dire con chiarezza no alla nuova moschea prevista nel comparto ‘I Quadrati’. Chiediamo trasparenza e un percorso partecipato prima di qualunque variante urbanistica che consenta l’insediamento del nuovo centro di culto islamico.”

Lo ha ribadito questa mattina Claudia Severi, coordinatrice comunale di Forza Italia Sassuolo, nell’ambito della conferenza del centrodestra unito. Il motivo della critica è legato alla scelta dichiarata del sindaco di procedere verso una variazione dello strumento urbanistico, con il cambio della destinazione d’uso dell’immobile nel comparto “I Quadrati”, acquistato dalla locale associazione islamica.

“Non stiamo parlando solo di una questione tecnica o urbanistica: questo è un tema politico, sociale e culturale. Una moschea di oltre 2.000 metri quadrati ha un impatto profondo sul territorio, sulla convivenza e sull’identità dei quartieri coinvolti. Non si può calare una decisione di questa portata dall’alto, senza informare né coinvolgere i cittadini.

L’amministrazione PD ha di fatto, più o meno palesemente, ammesso di aver concordato con l’associazione islamica lo spostamento dell’attuale sede di via Cavour ai ‘Quadrati’, pur sapendo che oggi quella destinazione urbanistica non lo consente. Mi chiedo: quando mai un cittadino può comprare un immobile sapendo già che il Comune cambierà la destinazione d’uso per favorirlo? Questo è un percorso sfacciatamente preferenziale per pochi.

Non mi bevo la favoletta che ci vogliono raccontare, secondo cui si starebbe solo ‘trasferendo’ la sede per alleggerire la pressione sul residenziale. Non si risolve un problema spostandolo altrove. Al contrario, qui si rischia di ingrandirlo, costruendo un centro ancora più impattante, senza alcun confronto con la comunità e senza garanzie del rispetto di regole comune e costituzionalmente garantire, a partire da quelle della pari opportunità e diritti di uomini e donne.

Ricordo bene, da amministratrice e da cittadina, cosa è successo in passato, ai tempi dell’amministrazione PD guidata da Pattuzzi: la moschea autorizzata in via Cavour fu la conseguenza di un rimbalzo continuo tra diverse sedi, con concessioni troppo leggere. Un tempo in cui il sindaco concesse anche raduni che si scopri avrebbero visto la presenza di frange di integralisti. Fu allora che iniziammo a vedere in città donne con il burqa: una prigione di stoffa che abbiamo combattuto e reso illegale a Sassuolo, perché non prevista dal Corano, lesiva della dignità della donna e contraria ai valori della nostra Costituzione. Non vogliamo ritornare a quegli anni. Oggi il rischio è ripetere quegli errori, creando nuove enclave culturali autoreferenziali dove non valgono le leggi dello Stato, dove le donne non hanno pari dignità e dove non c’è trasparenza.

Come Forza Italia Sassuolo, chiedo pubblicamente al Sindaco: chi costruirà la nuova moschea? Con quali fondi verrà finanziata? Chi la gestirà, sotto quale sovranità religiosa o culturale?

Inoltre, come si intende garantire sicurezza, trasparenza e controlli efficaci su un insediamento di queste dimensioni?

E chiedo ai cittadini che condividono le nostre preoccupazioni, di firmare la nostra petizione. Saremo presenti con banchetti in tutte le domeniche di ottobre, anche grazie al supporto di attività commerciali che si sono messe a disposizione. Più saremo, più sarà impossibile ignorarci.

*Sassuolo merita regole uguali per tutti, non corsie preferenziali. Merita legalità, trasparenza e rispetto per ogni cittadino, indipendentemente dal credo, dalla cultura o dall’appartenenza politica.”

Claudia Severi

Coordinatrice Comunale Forza Italia – Sassuolo