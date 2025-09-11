Campogalliano, “Venerati maestri” di Edmondo Berselli manda in archivio i “martedì in centro”

È dedicata alla figura di Edmondo Berselli l’ultima serata dei “Martedì in centro”, ciclo di incontri promosso dall’Amministrazione comunale di Campogalliano, in collaborazione con i negozianti locali. Martedì 16 settembre andrà in scena l’appuntamento conclusivo della rassegna che nel corso dell’estate ha riempito le piazze e i parchi del paese.

E il finale non poteva che essere dedicato al più celebre intellettuale di Campogalliano: nella sua amata piazza Castello sarà infatti presentata la riedizione del libro di Edmondo Berselli “Venerati maestri. Operetta immorale sugli intelligenti d’Italia”, di nuovo in libreria a 15 anni dalla scomparsa del giornalista. Ne parleranno Massimiliano Panarari, professore di Sociologia della Comunicazione all’Università di Modena e Reggio Emilia, Andrea Quartarone, autore televisivo e docente di Televisione all’Università Bocconi di Milano e Leo Turrini, giornalista del Resto del Carlino e opinionista tv per Sky.

Uscita per la prima volta nel 2006, l’opera di Berselli non ha perso smalto e attualità col trascorrere degli anni, e infatti “ce n’è per tutti quei personaggi pubblici ancora viventi, parlanti e onnipresenti che sanno il futuro e non ci prendono mai” come scrive in copertina Ermanno Cavazzoni, direttore della collana Quodlibet Compagnia extra, editrice del volume.

“La suggestiva serata in Piazza Castello dedicata a Edmondo Berselli chiude idealmente la nostra estate, una stagione ricca di incontri, tre mesi di proposte, momenti per stare insieme e occasioni per vivere il paese – spiega la sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti –. Appuntamenti significativi come il Lake Sound Festival o la nostra amata Fiera di Luglio, le serate al Parco Tien An Men, le novità del cinema al parco delle Montagnole e i Martedì in centro, che hanno avuto il merito di valorizzare le nostre piazze e dare alle persone nuovi spazi di socialità, non solo nel week end. Sono state tante le iniziative che hanno permesso da un lato alla comunità di riscoprire i propri luoghi e dall’altro ai tanti che sono venuti da fuori di apprezzare il nostro territorio. Il bilancio finale è più che positivo, la partecipazione oltre le attese ci ha gratificato e a nome dell’Amministrazione voglio ringraziare le associazioni, i commercianti locali e tutti i dipendenti comunali coinvolti per il contributo dato alla buona riuscita del nostro programma estivo”.

L’incontro inizierà alle 21 e nel corso della serata ci sarà la possibilità di aperture straordinarie e iniziative a cura dei commercianti di Campogalliano.