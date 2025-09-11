giovedì, 11 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaBologna legge Stefano Benni: letture a microfono aperto





Bologna legge Stefano Benni: letture a microfono aperto

BolognaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Stefano Benni (foto di Barbara Ledda)

Accogliendo l’invito dei familiari, la città si incontra per ricordare Stefano Benni attraverso le sue parole.

Sabato 13 settembre, dalle 12 alle 15, nel Chiostro del Teatro Arena del Sole.

«Se volete ricordarlo, leggete le opere di Stefano che vi stanno più a cuore ad amici, figli, amanti e parenti»: l’invito che Niclas, il figlio dello scrittore, ha rivolto nei giorni scorsi. E Bologna risponde aprendo un microfono a cittadine e cittadini, lettrici e lettori di ogni età.

Chi desidera partecipare potrà venire nel Chiostro dell’Arena del Sole dalle 12 alle 15 portando se vuole il proprio libro da casa e leggere alcune delle pagine che più ha amato, per ridare insieme voce ai personaggi indimenticabili dei suoi romanzi, alle poesie, fino alle opere meno frequentate: un omaggio festoso per mantenere viva la sua fantasia e ironia.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.