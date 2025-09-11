A Modena arrestato un 49enne trovato con 30 grammi di Shaboo

Nel pomeriggio del 9 settembre scorso, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo filippino di 49 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale.

Durante un servizio di osservazione svolto in abiti civili, i Carabinieri hanno notato un uomo in atteggiamento sospetto in via vignolese in città, area più volte oggetto di segnalazioni di spaccio. All’atto del controllo, l’uomo ha avuto una reazione inaspettata, dimenandosi energicamente con spinte e pugni nel tentativo di opporsi alle operazioni di identificazione cagionando lesioni ai Carabinieri. Una volta bloccato, il 49enne è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. All’interno della sua abitazione sono stati rinvenuti circa 30 grammi di “Shaboo”, sostanza stupefacente prodotto della sintesi della metanfetamina, oltre a vario materiale per la sua lavorazione e per il successivo confezionamento in bustine per la cessione a terzi.

Al termine dell’udienza di convalida celebrata nella mattinata odierna, il G.I.P. presso il Tribunale di Modena convalidava l’arresto ed applicava all’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.

Si rammenta che l’indagato deve ritenersi presunto innocente sino alla sentenza irrevocabile di condanna.