giovedì, 11 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ModeneseSciopero nazionale indetto per la giornata di mercoledì 17 settembre 2025





Sciopero nazionale indetto per la giornata di mercoledì 17 settembre 2025

Appennino ModeneseBassa modeneseModenaSanitàSassuoloVignola
Tempo di lettura Less than 1 min.

La durata sarà di 1 ora a fine di ogni turno lavorativo

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Le Associazioni Sindacali USB Pubblico Impiego – CUB SUR – SGB hanno proclamato uno sciopero nazionale per la giornata di mercoledì 17 settembre 2025, della durata di 1 ora a fine di ogni turno lavorativo, rivolto al personale di tutti i settori, pubblici e privati.

“In tale giornata – fanno sapere AOU e AUSL – potranno verificarsi disagi o rallentamenti nell’erogazione dei servizi, fermo restando che saranno garantite le prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 146/1990 e ss.mm.ii.)”.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.