Sciopero nazionale indetto per la giornata di mercoledì 17 settembre 2025

Le Associazioni Sindacali USB Pubblico Impiego – CUB SUR – SGB hanno proclamato uno sciopero nazionale per la giornata di mercoledì 17 settembre 2025, della durata di 1 ora a fine di ogni turno lavorativo, rivolto al personale di tutti i settori, pubblici e privati.

“In tale giornata – fanno sapere AOU e AUSL – potranno verificarsi disagi o rallentamenti nell’erogazione dei servizi, fermo restando che saranno garantite le prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 146/1990 e ss.mm.ii.)”.