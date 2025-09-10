mercoledì, 10 Settembre 2025
Comune di Sassuolo
Sabato 13 settembre, la Imola Big Band a Castel San Pietro Terme

AppuntamentiBolognaCastel San Pietro
Tempo di lettura 1 min.
Il conto alla rovescia è cominciato: domenica 14 settembre Castel San Pietro Terme celebrerà due delle sue tradizioni più amate, la Festa della Braciola e la Carrera Autopodistica. A fare da preludio musicale a questo attesissimo weekend di festa sarà, sabato 13 settembre, l’atteso ritorno in città della Imola Big Band con un concerto live in Piazza XX Settembre, inserito nel cartellone del Settembre Castellano.

Lo spettacolo inizierà alle ore 21:00 e accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale di due ore no-stop, tra grandi classici italiani e internazionali. Un momento di festa collettiva, pensato per coinvolgere cittadini e visitatori alla vigilia del giorno più iconico dell’anno per Castel San Pietro Terme.

La Imola Big Band è una formazione orchestrale di alto livello, composta da un direttore d’orchestra, sedici musicisti e due cantanti, che vanta anni di esperienza nel panorama live. Il loro repertorio rende omaggio ad alcune delle voci più celebri della musica mondiale: Tina Turner, Aretha Franklin, Freddie Mercury & Queen, Simple Minds, Michael Jackson, Beyoncé, accanto a Zucchero, Lucio Dalla e Loredana Bertè per la scena italiana.

Le loro esibizioni si distinguono per gli arrangiamenti curati, l’energia trascinante e la capacità di creare un’atmosfera intensa e partecipativa, che abbraccia tutte le generazioni.

Il concerto del 13 settembre rappresenta così un invito aperto alla cittadinanza a vivere un sabato sera di grande musica nel cuore del centro storico, in attesa della domenica che vedrà protagonisti sapori, tradizioni e competizione con la storica Festa della Braciola e le adrenaliniche sfide della Carrera.

 

















Redazione 1

Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

