Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade cittadine reggiane

Dal 15 settembre all’8 ottobre 2025, in particolare, sono in programma una serie di interventi nelle vie Raffaello (zona industriale di Mancasale) e Spagni a Pratofontana, in via Gian Battista Vico (via Emilia in direzione Parma), in viale Martiri di piazza Tien an Men e in via Emilia all’Angelo (entrambe in orario notturno). Nel caso di via Spagni e via Martiri di Piazza Tien An Men si tratta di interventi di completamento dei lavori già iniziati nei mesi precedenti, mentre in via Vico e via Raffaello si procederà alla sostituzione delle parti più ammalorate. Via Emilia all’Angelo verrà invece riasfaltata completamente.

A seguito dei lavori, potranno verificarsi restringimenti della carreggiata ed essere adottato il senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico mobile, a seconda delle esigenze del traffico. Potranno esserci inoltre momentanee interruzione del transito per il tempo strettamente necessario alla conclusione dei lavori o alla movimentazione di macchinari e materiali. Nelle aree di cantiere sarà adottato il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, ad eccezione dei mezzi in uso alla ditta.

I lavori rientrano nel Piano di manutenzione straordinaria delle strade del 2024 predisposto per garantire maggiore sicurezza stradale soprattutto per pedoni e ciclisti e migliorare il decoro e le condizioni di percorribilità delle strade.

Nell’ambito del Piano di manutenzione straordinaria delle strade 2025, sono in corso in questi giorni i lavori nelle vie Gasparini e Neviani, nella zona industriale del Villaggio Crostolo, e in via Tenni, nella zona artigianale di Baragalla.