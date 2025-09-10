mercoledì, 10 Settembre 2025
Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade cittadine reggiane

Reggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
Dal 15 settembre all’8 ottobre 2025, in particolare, sono in programma una serie di interventi nelle vie Raffaello (zona industriale di Mancasale) e Spagni a Pratofontana, in via Gian Battista Vico (via Emilia in direzione Parma), in viale Martiri di piazza Tien an Men e in via Emilia all’Angelo (entrambe in orario notturno). Nel caso di via Spagni e via Martiri di Piazza Tien An Men si tratta di interventi di completamento dei lavori già iniziati nei mesi precedenti, mentre in via Vico e via Raffaello si procederà alla sostituzione delle parti più ammalorate. Via Emilia all’Angelo verrà invece riasfaltata completamente.

A seguito dei lavori, potranno verificarsi restringimenti della carreggiata ed essere adottato il senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico mobile, a seconda delle esigenze del traffico. Potranno esserci inoltre momentanee interruzione del transito per il tempo strettamente necessario alla conclusione dei lavori o alla movimentazione di macchinari e materiali. Nelle aree di cantiere sarà adottato il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, ad eccezione dei mezzi in uso alla ditta.

I lavori rientrano nel Piano di manutenzione straordinaria delle strade del 2024 predisposto per garantire maggiore sicurezza stradale soprattutto per pedoni e ciclisti e migliorare il decoro e le condizioni di percorribilità delle strade.

 

Nell’ambito del Piano di manutenzione straordinaria delle strade 2025, sono in corso in questi giorni i lavori nelle vie Gasparini e Neviani, nella zona industriale del Villaggio Crostolo, e in via Tenni, nella zona artigianale di Baragalla.

















