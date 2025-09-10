Lavori di bitumatura sulla SP 68 a Novellara

La Provincia di Reggio Emilia informa che, per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria con bitumatura lungo la SP 68 “Ponte Forca – San Giovanni della Fossa” nel Comune di Novellara, sarà necessario adottare modifiche temporanee alla viabilità. Nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 settembre 2025, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30, il transito sarà infatti soggetto a chiusure parziali ad intervalli e, durante le altre fasi operative, a un senso unico alternato regolato da movieri, con limite di velocità fissato a 30 km/h.

L’intervento consentirà il risanamento del manto stradale e garantirà un asfalto nuovo e più sicuro, migliorandone la percorribilità.

«Siamo soddisfatti di questi interventi di manutenzione sulla SP 68. Sebbene sia una strada secondaria, è un importante collegamento utile per la viabilità quotidiana di molti lavoratori e cittadini. Questi lavori garantiranno un asfalto nuovo e più sicuro, migliorando significativamente la percorribilità. Chiediamo la comprensione di tutti per i disagi temporanei e invitiamo a rispettare la segnaletica, così da permettere che l’intervento si svolga nel modo più rapido e sicuro possibile», dichiara il sindaco di Novellara Simone Zarantonello.

Le lavorazioni, a cura della ditta Emiliana Conglomerati di Reggio Emilia, saranno accompagnate dall’apposizione della segnaletica provvisoria prevista dal Codice della Strada.