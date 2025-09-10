In Municipio a Castelnovo Monti una installazione per sensibilizzare sulla situazione di Gaza

Nella Sala del Consiglio, in Municipio a Castelnovo, è stata allestita una piccola, semplice ma significativa installazione, composta da una flotta di barchette di carta su un mare di tessuto blu, su un tavolo al centro dello spazio più importante della vita pubblica del paese.

Spiega l’Assessora alla pace e ai diritti, Silvia Dallaporta: “In questi giorni tutto il mondo segue la spedizione umanitaria verso Gaza della Global Sumud Flotilla, con speranza ma anche con apprensione, viste le notizie di possibili attacchi per fermarla. Questa installazione vuole essere un modo per sensibilizzare verso questa operazione di aiuto e sostegno ad una popolazione ormai allo stremo delle forze, uomini, donne e bambini ai quali si vogliono portare alimenti, medicinali, generi di prima necessità. Il concetto di Sumud, parola araba di non facile traduzione, significa perseveranza, ma anche resilienza. L’idea che la flotilla possa essere ostacolata o, peggio, attaccata è un ulteriore passo verso l’assoluta mancanza di umanità”.

Conclude l’Assessora Dallaporta: “Se qualche cittadino volesse contribuire simbolicamente all’installazione, può portare in municipio una barchetta di carta ed aggiungerla alla nostra piccola flotta. Per qualcuno azioni di sensibilizzazione e sostegno potrebbero sembrare inutili e velleitarie, ma noi crediamo che ogni segnale invece abbia una sua importanza”.