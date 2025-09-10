mercoledì, 10 Settembre 2025
Crisi Yoox, oggi a Milano incontro tra azienda e sindacati: ribaditi tagli del personale in Lombardia e in Emilia-Romagna

L’incontro nella sede di Assolombarda col Gruppo internazionale della moda Ynap, controllato dalla tedesca LuxExperience

nell’immagine della Cgil lo sciopero dell’8 settembre

“La conferma della volontà di procedere a licenziamenti collettivi da parte di Yoox-LuxExperience è da ritenersi inaccettabile e contraria allo spirito e alla lettera dal Patto per il Lavoro e per il Clima della Regione Emilia-Romagna”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, dopo l’incontro tra azienda e sindacati, svoltosi oggi a Milano nella sede di Assolombarda, dopo che il colosso dell’e-commerce Yoox Net a Porter Group Spa, leader nel settore del lusso online controllato dalla svizzera Richemont, ha annunciato tagli del personale sia in Lombardia che in Emilia-Romagna.

“Nessuno contesta le difficoltà oggettive di mercato, né la volontà del Gruppo di procedere a forme di riorganizzazione a seguito dell’operazione di acquisizione di maggio 2025- ha aggiunto Paglia-. Deve tuttavia essere chiaro che i costi non possono essere scaricati sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori scartando, in assenza di qualsiasi percorso condiviso sul piano industriale e sugli investimenti, la possibilità di un ricorso agli ammortizzatori sociali”.

L’assessore Paglia ha convocato per mercoledì 17 settembre il tavolo di salvaguardia in Regione Emilia-Romagna, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, delle Rsu, dell’azienda, la rappresentanza datoriale e le Istituzioni locali.

“Deve essere chiaro- chiude l’assessore- che esiste un sistema regionale che unito resiste e cerca alternative a ogni ipotesi di licenziamento unilaterale”.

















Redazione 1

