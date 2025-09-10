mercoledì, 10 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino BologneseCentro Ricerche ENEA Brasimone, il 26 settembre porte aperte in occasione della...





Centro Ricerche ENEA Brasimone, il 26 settembre porte aperte in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

Appennino Bolognese
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Venerdì 26 settembre, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, il Centro Ricerche ENEA Brasimone (Bologna) apre le proprie porte al pubblico per promuovere il dialogo tra scienza e società e valorizzare il ruolo della ricerca nel progresso tecnologico e ambientale.

L’evento prevede al mattino l’Open Day Scuola “ENEA e newcleo sui banchi di scuola”, appuntamento che coinvolgerà le classi IV e V di licei scientifici e istituti tecnici. Oltre 100 studenti e studentesse saranno guidati da giovani ricercatori di ENEA e newcleo in un tour delle aree sperimentali del Centro, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM e ai temi energetici.

Inoltre, dalle 15 alle 18 il Centro ospiterà l’evento aperto al pubblico “ENEA e newcleo: viaggio nel cuore della ricerca”. I partecipanti (età consigliata dai 13 anni in su) saranno accompagnati in un percorso attraverso le infrastrutture e i laboratori di eccellenza del Centro, dove si sviluppano tecnologie avanzate per i reattori nucleari di IV generazione e per la fusione nucleare.

L’iniziativa è parte del progetto NET, co-finanziato dall’Unione Europea, e promossa in collaborazione con Scienza Insieme e con il supporto della Città metropolitana di Bologna.


Prenotazioni fino a esaurimento dei posti 

Programma dettagliato e ulteriori informazioni

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.