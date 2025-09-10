mercoledì, 10 Settembre 2025
A Formigine arriva il Campionato italiano sbandieratori e musici

Nel fine settimana, un ricco programma tra esibizioni e concerti

La Federazione Italiana Sbandieratori  ha scelto Formigine per il Campionato italiano sbandieratori e musici. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Pro loco di Formigine e il Comune, prende il nome di “Tenzone aurea” e si terrà in centro storico dal 12 al 14 settembre 2025.

La cerimonia d’apertura si svolgerà venerdì 12 settembre a partire dalle ore 20 alla presenza delle autorità e di alcuni ospiti speciali: la delegazione irlandese proveniente dalla città gemella Kilkenny. Alle 22.45 è previsto un tributo a Vasco Rossi con la band Undicesimo Comandamento.

Il programma prosegue sabato 13 settembre dalle 9 alle 13, in piazza Calcagnini e nel parco del castello,  con le qualificazioni, mentre dalle 21 alle 23 si terranno le finali. Alle 22.45 tributo agli U2 con gli Invisible.

Anche domenica, esibizioni di campionato dalle 9 alle 13 presso l’Oratorio Don Bosco di via Pascoli. Dalle 21 alle 23, in piazza Calcagnini, ultime performance con premiazioni finali.

Afferma l’assessore al Turismo e Coordinamento eventi Corrado Bizzini: “In sinergia con la Pro loco, che ringraziamo, Formigine si prepara a vivere un evento di portata nazionale, significativo da molteplici punti di vista. Il Campionato italiano sbandieratori e musici, che prosegue idealmente la proposta di rievocazioni storiche iniziata con la festa medievale dei Ludi di San Bartolomeo, rappresenta uno straordinario volano dal punto di vista turistico e in particolare ricettivo per la presenza di centinaia di visitatori da tutto il territorio nazionale; valorizza Formigine diffondendo l’immagine della città grazie all’attenzione mediatica che suscita, infine non è da sottovalutare il suo valore artistico e sportivo. Tutte ragioni, queste, che inducono ad affermare con sicurezza che Formigine sarà il luogo ideale per accogliere con gioia gli sbandieratori, i loro accompagnatori e tutto il pubblico che vorrà partecipare”.

















