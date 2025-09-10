mercoledì, 10 Settembre 2025
13-14 settembre: sport protagonista a Sasso Marconi con la Festa dello Sport e la Sasso Race

BolognaSasso MarconiSport
Sabato 13 settembre torna a Sasso Marconi la Festa dello Sport, che dal mattino a sera animerà la piazza, la piscina comunale, i parchi e le vie del centro cittadino con dimostrazioni, prove e attività sportive per tutti i gusti e le età.

Condivisione, inclusione e divertimento sono gli ingredienti della giornata, realizzata insieme alle associazioni della Consulta comunale dello Sport e inserita in un grande week-end di sport, che si chiuderà domenica con la 13esima edizione della Sasso Race: un evento dedicato alla mountain-bike, a cura dell’associazione Green Devils Team, con una gara nazionale articolata tra i sentieri del Contrafforte Pliocenico e del Parco storico di Monte Sole.

Le due iniziative sono state presentate questa mattina nella Sala stampa della Città metropolitana di Bologna; tutti i dettagli nei comunicati stampa in allegato.

















