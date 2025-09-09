Un altro arresto per spaccio in zona Bolognina. Fermato dalla Polizia di Stato un cittadino nigeriano

La Polizia di Stato di Bologna, nel corso del pomeriggio di ieri, ha arrestato un cittadino nigeriano per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti.

In particolare, verso le ore 16:00 circa, il personale del Commissariato “Bolognina-Pontevecchio”, durante una attività di polizia giudiziaria nel quartiere “Bolognina”, finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacenti, ha notato il comportamento sospetto di un soggetto di origine nigeriana.

Il pusher nigeriano classe 1992, in via Tibaldi, ha ceduto un involucro di cocaina ad un acquirente italiano classe 1983 in cambio di una banconota da € 20.

Gli Agenti hanno fermato il nigeriano, che è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e 325 euro in contanti.

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato per la commissione di reati in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto ed è stata fissata per la mattinata odierna l’udienza per direttissimo.