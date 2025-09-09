martedì, 9 Settembre 2025
Transito pedonale e ciclabile interdetto per tre giorni sulla traversa del Secchia a San Michele

Sassuolo
Da domani e fino alla serata di venerdì il transito pedonale e ciclabile sulla traversa del fiume Secchia sarà interdetto per consentire al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale di dar corso ad urgenti ed indifferibili lavori di pronto intervento finanziati dalla Protezione Civile.

Nelle giornate di mercoledì 10 settembre, giovedì 11 settembre e venerdì 12 settembre, quindi, sarà interrotto il transito pedonale e ciclabile sulla traversa dalle 8 alle 18.

I cancelli saranno aperti solo dalle 5,30 alle 8 e dalle 18 alle 21.

Occasionalmente anche dopo queste giornate e per tutta la durata dei lavori, che si svolgeranno presumibilmente fino al 30 ottobre, potranno essere necessarie ulteriori interruzioni temporanee al transito, per periodi limitati ad alcune ore che saranno gestiti mediante apposizione di segnaletica in posto.

















