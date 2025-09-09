martedì, 9 Settembre 2025
Sassuolo; rifiuti abbandonati in via Fenuzzi (a 50 mt dalla sede del Sindaco)

Un cittadino ci scrive:

“Oramai è consuetudine abbandonare rifiuti in Via Fenuzzi c/o civico n.44, a circa 50 metri dalla sede del Sindaco: un autentico vanto per la città di Sassuolo, capitale mondiale dell’industria ceramica, con i suoi festival ed eventi popolari, una squadra in serie A ed architetture di un certo pregio.

Non comprendo come mai non si sia ricorsi alla videosorveglianza che almeno potrebbe creare un deterrente per maleducati ed incivili che non si adattano alle regole del vivere, data la oggettiva impossibilità al presidio da parte della Polizia Locale.

Allego foto scattata stamattina, a riprova dello stato di degrado a cui dobbiamo assistere percorrendo questa via del centro storico ed ancora una volta non riuscendo a voltarci dall’altra parte!”

Cordialità

(lettera firmata)

















Redazione 1

