Sant’Ilario d’Enza: 30enne cade con il monopattino, trasportato all’Ospedale di Parma

E’ successo intorno alla mezzanotte, quando alla Centrale Operativa del 118 veniva segnalata la presenza di una persona a terra, con casco indossato e monopattino al seguito, in frazione Calerno di Sant’Ilario d’Enza, via XXV Luglio. Sul posto, oltre ai sanitari con ambulanza ed automedica, interveniva una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Bibbiano, che identificava il malcapitato in un 30enne di nazionalità brasiliana.
L’uomo, per cause in corso di accertamento, rovinava a terra autonomamente, senza il coinvolgimento di terzi. Il conducente, privo di sensi al momento del rinvenimento ma non in pericolo di vita, è stato trasportato dal personale sanitario presso l’Ospedale di Parma per le cure del caso. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri.