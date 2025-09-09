Sabato a Castelvetro le atmosfere rinascimentali della “Festa a Castello”: cena in costume e spettacoli aperti a tutti

Sabato 13 settembre, a partire dalle ore 18, a Castelvetro ritornano le atmosfere del Rinascimento con la “Festa a Castello”, la manifestazione storica giunta alla 18a edizione e organizzata dall’associazione Dama Vivente in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Un tuffo nel Cinquecento con il tradizionale banchetto in costume sulla piazza centrale, a rievocazione di quello organizzato alla corte dei Rangoni in onore del poeta Torquato Tasso durante il suo soggiorno a Castelvetro nel 1564.

Il banchetto ha già i posti esauriti da settimane, tuttavia, per chi non fosse riuscito a prenotarsi, quest’anno ci sarà la novità degli spettacoli distribuiti per le vie del borgo di Castelvetro e quindi aperti a tutti. Spettacolari performance di fuoco, dimostrazioni di cardatura, filatura e ricamo, antiche arti di fabbri e falegnami, giochi tradizionali per i bambini, saranno tutti da scoprire fra i suggestivi angoli del centro storico.