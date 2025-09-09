Maranello: strappò la collana in oro dal collo di una donna, trascinandola a terra. Arrestata a Brescia

Il 7 settembre su delega della Procura della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di Maranello, con il supporto dei militari della Stazione di Leno (BS), hanno dato

esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di

Modena, nei confronti di una 24enne di origini rumene, indagata dei reati di rapina

impropria aggravata in concorso e lesioni personali aggravate.

L’attività investigativa trae origine da fatti accaduti il 16 luglio scorso a Maranello,

quando una donna residente a Serramazzoni, mentre percorreva via Agnini, veniva

avvicinata con il pretesto di una richiesta di informazioni. La giovane, approfittando della

situazione, le strappava dal collo con violenza una collana in oro, trascinandola a terra e

fuggendo subito dopo a bordo di un’auto condotta da un complice rimasto sconosciuto.

A seguito della rapina la vittima riportava lesioni con una prognosi iniziale di trenta

giorni.

Le indagini, sviluppate mediante l’analisi delle telecamere di videosorveglianza e

mirati accertamenti investigativi, consentivano di identificare l’indagata nei confronti della

quale questa Procura, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza considerata la

gravità dei fatti, la reiterazione delle condotte, richiedeva e otteneva dal G.I.P. l’applicazione della misura cautelare in carcere.

La donna è stata rintracciata a Brescia e quindi associata presso la casa circondariale

di Brescia – Verziano.

Si rammenta che la persona sottoposta ad indagini è da considerarsi presunta innocente fino alla sentenza irrevocabile di condanna.