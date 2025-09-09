In fase di ultimazione gli interventi di ripristino di Via Cavicchioni a Vezzano sul Crostolo

Sono in dirittura di arrivo i lavori di ripristino di via Cavicchioni a La Vecchia di Vezzano sul Crostolo, strada che conduce a Geminella e Polecchia nel Comune di Casina, danneggiata a seguito degli eventi calamitosi del giugno 2024.

L’intervento è stato realizzato grazie allo stanziamento dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna che, dopo a aver realizzato interventi di somma urgenza nel rio Fiumicello e lungo la scarpata di Via Cavicchioni nelle settimane immediatamente successive gli straordinari eventi meteorologici dello scorso anno, ha stanziato a favore del Comune di Vezzano sul Crostolo 145.000 Euro per il completo ripristino e la messa in sicurezza dell’arteria stradale.

Nello specifico le opere realizzate nel corso dell’estate appena trascorsa hanno riguardato la costruzione del parapetto in legno e la palizzata di contenimento per la messa in sicurezza della strada, il rifacimento del guardrail metallico, il ripristino delle cunette, la fresatura e asfaltatura della sede stradale, l’adeguamento delle canalette naturali a bordo strada e la realizzazione di canalizzazioni di scolo, la pulizia e gli sfalci di arbusti in eccesso; il tutto si concluderà nei prossimi giorni con il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’adeguamento di quella verticale.

Il Vicesindaco Mauro Lugarini ha dichiarato: “Il nostro più sentito ringraziamento va all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile che, oltre ad essersi resa tempestivamente presente ed operativa nei giorni immediatamente successivi gli eventi calamitosi dello scorso anno, si è anche fatta carico di interventi più strutturali e duraturi per il ripristino, la messa in sicurezza e il decoro delle situazioni più gravi quali appunto Via Cavicchioni”.