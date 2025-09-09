Il drago dalle sette teste del Teatro dell’Orsa attraversa i Giardini del Castello di Bianello

Venerdì 12 settembre alle ore 17.30 lo spettacolo itinerante con musica dal vivo, dai 5 anni e per ogni età, Il drago dalle sette teste del Teatro dell’Orsa abiterà i Giardini del Castello di Bianello a Quattro Castella nell’ambito del Festival Sorgenti Resistenti | poetaTERRA.
Il drago dalle sette teste: regia Bernardino Bonzani, Monica Morini, drammaturgia sonora Antonella Talamonti, con Bernardino Bonzani, Monica Morini, Chiara Ticini, Annamaria Gozzi, Isacco Garimberti ed Elia Bonzani, musiche originali Gaetano Nenna, Antonella Talamonti, ricerca alla drammaturgia Annamaria Gozzi, scenografia Franco Tanzi.
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria al numero 333 2418594.
Programma completo del Festival Sorgenti Resistenti | poetaTERRA: https://www.teatrodellorsa.com/sorgenti-resistenti-festival-poetaterra/.
Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.