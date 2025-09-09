Hub territoriali a Fiorano Modenese: si cercano partner

Il Comune di Fiorano Modenese ha pubblicato l’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di esercizi commerciali e associazioni finalizzate all’adesione all’accordo di partenariato per la costituzione di due hub territoriali: uno urbano in centro a Fiorano (hub Fiorano Città del Santuario) e uno di prossimità a Spezzano (hub di prossimità’ frazione Spezzano), già riconosciuti dalla Regione.

Il percorso per la creazione dei due poli strategici dal punto di vista commerciale e turistico entra così nella seconda fase. Gli Hub avranno il compito di qualificare e rigenerare il contesto urbano e le imprese del territorio; favorire la collaborazione tra commercio, turismo, artigianato e servizi; incrementare l’attrattività e la competitività dell’area; promuovere azioni condivise di sviluppo e innovazione; sostenere la crescita professionale e l’immagine complessiva del sistema economico locale.

Possono aderire le imprese del settore commerciale e di servizio insediate nell’area definita dell’hub (anche in forma aggregata); le imprese di altri settori (culturali, ricreativi, etc.); altri soggetti (associazioni, fondazioni, etc.); altre istituzioni.

La condizione per partecipare per le imprese del settore commerciale e di servizio è che siano ubicati all’interno dell’area “perimetrata” per ciascun hub. Le planimetrie sono disponibili sul sito del Comune di Fiorano Modenese

La manifestazione di interesse, da presentare tramite l’apposito modello, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e inviata entro il 17 settembre 2025 al Comune di Fiorano Modenese tramite: posta elettronica (aproduttive@fiorano.it); PEC (comunefiorano@cert.fiorano.it) oppure essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Fiorano Modenese.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della L.R. n. 12/2023 della Regione Emilia-Romagna, che promuove lo sviluppo dell’economia urbana attraverso modelli innovativi di riqualificazione, sostenibilità e valorizzazione del commercio e dei servizi.

L’avviso, i moduli e gli allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune: www.comune.fiorano-modenese.mo.it

Per chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Attività Produttive, Commercio ed Eventi: 0536833434 – aproduttive@fiorano.it.