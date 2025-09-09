martedì, 9 Settembre 2025
Gaza, dal Consiglio comunale modenese sostegno alla missione della Global Sumud Flotilla

Modena
Tempo di lettura 1 min.
Il Consiglio comunale di Modena esprime piena solidarietà e sostegno alla missione della Global Sumud Flotilla e ai suoi partecipanti civili, e invita il Governo italiano a garantire la sicurezza delle imbarcazioni umanitarie partite dall’Italia. In particolare, invita il Governo a prevedere, ove necessario, l’intervento della Marina militare per scortare la Global Sumud Flotilla durante il viaggio, al fine di tutelare l’incolumità dei partecipanti e assicurare che gli aiuti umanitari raggiungano la popolazione civile nella Striscia di Gaza in condizioni di sicurezza.

Lo fa attraverso l’approvazione, nella seduta di lunedì 8 settembre, della mozione “Crisi umanitaria a Gaza e supporto alla mobilitazione umanitaria ‘Global Sumud Flotilla’” illustrata da Diego Lenzini del Pd e firmata anche da Avs, M5s e Spazio democratico. A favore si sono espressi Pd, Avs, M5s e Modena Civica; contrari FdI, Lega Modena, Forza Italia e Modena in ascolto; astensione di Modena per Modena.

La mozione chiede, inoltre, a sindaco e Giunta di intraprendere azioni di sensibilizzazione e, ove possibile, di supporto alla Global Sumud Flotilla e ad altre iniziative analoghe che dovessero nascere in futuro a sostegno della popolazione di Gaza.

La Global Sumud Flotilla è salpata nei giorni scorsi con diverse imbarcazioni, con a
bordo cittadini provenienti da oltre 44 Paesi, compresi Stati membri dell’Unione Europea, con l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari (cibo e forniture mediche) alla popolazione palestinese di Gaza, in un momento in cui la situazione nella Striscia di Gaza è in progressivo peggioramento, con “condizioni di denutrizione e assenza di approvvigionamenti, carenza di acqua potabile, gravi difficoltà del sistema sanitario e bombardamenti che hanno interessato soprattutto infrastrutture civili essenziali”, e da oltre sei mesi non è consentito l’ingresso di beni di prima necessità.

















