E’ morto lo scrittore Stefano Benni

martedì, 9 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 78 anni, lo scrittore Stefano Benni. Nato a Bologna, è stato autore di vari romanzi e antologie di racconti di successo, tra i quali Bar Sport, Elianto, Terra!, La compagnia dei celestini, Baol, Comici spaventati guerrieri, Saltatempo, Margherita Dolcevita, Spiriti, Il bar sotto il mare e Pane e tempesta. I suoi libri sono stati tradotti in più di 30 lingue. Ha collaborato con i settimanali L’Espresso e Panorama, con i satirici Cuore e Tango, i mensili Il Mago e Linus, i quotidiani La Repubblica e Il manifesto.
I suoi romanzi e racconti contengono, non solo tramite la costruzione di mondi e situazioni immaginarie, una forte satira della società italiana degli ultimi decenni. Il suo stile di scrittura fa ampio uso di giochi di parole, neologismi e parodie di altri stili letterari.
-foto Ipa Agency –
