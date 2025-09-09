Due cuccioli maltrattati a calci e bastonate salvati a Bologna dalle Guardie OIPA

Crema e Cacao sono due cani giovanissimi, di meno di un anno, ma hanno già alle spalle un passato difficile, da cui si sono allontanati grazie all’intervento delle Guardie Zoofile dell’OIPA di Bologna. Adottati a pochi mesi, vivevano in un contesto di abusi e maltrattamenti.

Ad allertare le Guardie sono state alcune persone che avevano notato un comportamento estremamente violento e aggressivo da parte degli adottanti nei confronti dei due cuccioli – tra calci e bastonate – nonché il fatto che Crema e Cacao venissero tenuti giorno e notte all’aperto, senza riparo, anche nelle ore più calde delle giornate estive.

Le Guardie sono intervenute tempestivamente procedendo al sequestro dei due cuccioli, mentre gli adottanti sono stati denunciati per maltrattamento di animali. “Crema e Cacao sono due cani buonissimi, ancora estremamente docili e fiduciosi nei confronti delle persone, nonostante tutto quello che hanno passato” – commenta Erika Ciccioli, Coordinatrice delle Guardie dell’OIPA di Bologna. “Dopo la sfortuna di aver vissuto in condizioni tremende, ora meritano una vita serena con l’amore di una famiglia che li accolga per la vita”.

La storia di Crema e Cacao ricorda l’importanza di segnalare ogni situazione sospetta di maltrattamento o incuria, anche in ambito domestico, ricordando che le Guardie zoofile dell’OIPA intervengono per tutelare gli animali in difficoltà.