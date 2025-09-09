Consigli di frazione a Formigine: si parte con Magreta

Sono stati convocati i Consigli di frazione del Comune di Formigine per i mesi di settembre e ottobre, incontri utili alla condivisione di proposte e suggerimenti tra i cittadini e l’amministrazione comunale.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 10 settembre alle ore 20.30, presso l’Auditorium della Scuola primaria Palmieri di Magreta. La serata sarà dedicata all’illustrazione del Piano di Protezione Civile, alla presentazione del progetto Formigine Batticuore di Avap e Anpas, agli aggiornamenti sulle manutenzioni in corso sul territorio e a eventuali ulteriori comunicazioni.

Seguiranno altri incontri nelle diverse frazioni. Martedì 16 settembre alle ore 20 si terranno due riunioni: una presso l’Oratorio San Filippo Neri di Colombaro e l’altra nella sede de Le Palafitte 2.0 a Casinalbo. Martedì 7 ottobre sarà invece la volta di Corlo, con il Consiglio fissato alle ore 19.30 presso il Centro giovanile. Nella stessa data si svolgerà anche il Consiglio di Formigine, in programma alle ore 20.30 al Ceas. Il ciclo di appuntamenti si concluderà mercoledì 8 ottobre alle ore 19.30 nella Sala parrocchiale di Ubersetto.