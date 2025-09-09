Bloom 2025/Thank you for your love, alla Corte Ospitale di Rubiera il 13 settembre

La Corte Ospitale apre – letteralmente – le porte delle sue sale e accoglie il pubblico per l’esito della ricerca artistica di Bloom, percorso di incontro e immaginazione tra artisti e cittadini, ideato da La Corte Ospitale, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna.

Questa terza edizione è stata diretta da Marco D’Agostin, che ha guidato 14 giovani artisti e artiste della danza, del teatro e della performance, in un’indagine che si colloca formalmente nell’intersezione tra il linguaggio coreografico e quello teatrale, proponendo un allenamento collettivo alla memoria come “funzione performativa”: non solo un modo per ricostruire il passato ma anche uno strumento per immaginare il futuro, spingendo i corpi e le voci fino ai limiti del “tempo profondo”.

Bloom 2025 ha intrecciato il lavoro del gruppo artistico con quello di un gruppo di cittadini: insieme hanno immaginato il passato e il futuro dell’umano, attraverso gesti semplici, parole condivise e momenti di relazione.

Thank you for your love è la tappa conclusiva di questo percorso, iniziato nel mese di giugno.

L’evento si svolgerà il 13 settembre in Corte Ospitale, via Fontana 2, Rubiera (RE), dalle ore 15.00 alle ore 22.00. L’ingresso sarà libero durante tutta la giornata, con la possibilità di entrare e uscire più volte.

All’arrivo, ogni persona riceverà una lettera contenente informazioni speciali sull’andamento del pomeriggio e sulle attività in programma.

Le sale e il chiostro della Corte Ospitale diventeranno spazi da attraversare e abitare liberamente, assecondando i propri desideri e concedendosi il tempo di un incontro, di uno sguardo quieto, di una pausa accanto a sconosciuti o persone care. Si potrà cambiare stanza in qualsiasi momento, partecipando alle attività in corso o semplicemente osservandole. Il chiostro ospiterà un bar sempre attivo e ci saranno libri a disposizione accanto alle sdraio.

Il programma prevederà letture postprandiali per appisolarsi ascoltando parole amate; esperimenti performativi cui si può assistere oppure, sulla scorta di alcune semplici indicazioni, partecipare; installazioni; brevi performance in corso di creazione… e una sorpresa finale custodita nella busta d’ingresso.

La giornata si concluderà, per chi lo vorrà, con una cena, accompagnata dalla playlist Balera. La cena è a pagamento, con prenotazione obbligatoria scrivendo a biglietteria@corteospitale.org.