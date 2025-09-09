martedì, 9 Settembre 2025
A Mirandola riparte il corso di autodifesa femminile

Bassa modeneseMirandola
Tempo di lettura 1 min.

Gratuito è rivolto a tutte le donne residenti a Mirandola e nei comuni dell’Area Nord

Terminata l’estate riparte il corso dedicato all’introduzione all’autodifesa personale, organizzato dal Comune di Mirandola in collaborazione con i maestri di arti marziali Nicoletta Magnoni e Dino Ghelli.

Un’occasione preziosa e completamente gratuita, per apprendere i fondamenti del Metodo Globale di Autodifesa (MGA) e tutti i segreti utili a scoraggiare qualsiasi contatto fisico non voluto ed alla preparazione per una pronta reazione in caso di tentata violenza fisica in casa e fuori. Il corso è previsto ogni Mercoledì sera – dal 1 Ottobre 2025 al prossimo 27 Maggio 2026 – dalle 18.30 alle ore 20, presso la Palestra dell’Istituto “Galilei” (Via Barozzi n°6) e si rivolge a tutte le donne residenti nel Comune di Mirandola ed in tutti i Comuni del distretto dell’Area Nord.

Siamo lieti di riprendere questo corso dedicato alle donne della Bassa. Abbiamo sempre pensato che l’autodifesa serva a prevenire la violenza di genere. Una donna che sa cosa fare in caso di aggressione sarà una donna più forte e sicura di sé, una “preda” difficile per qualsiasi predatore, dentro casa o fuori. Crediamo nel valore civile di quello che facciamo e nel volontariato” – commentano i maestri e fondatori Nicoletta Magnoni e Dino Ghelli.

Garantire alle donne strumenti concreti di prevenzione e autodifesa è un segnale chiaro del nostro impegno contro ogni forma di violenza” – dichiara il Sindaco Letizia Budri
Attraverso percorsi formativi come questo vogliamo favorire consapevolezza, sicurezza e fiducia in sé stesse. Un’iniziativa importante che unisce sport, educazione e rispetto, e che come Amministrazione continueremo a sostenere con convinzione.”

















Redazione 1

