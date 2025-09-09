Giovedì a Modena la cerimonia commemorativa dell’11 settembre del 2001

Interviene anche la console statunitense Daniela Ballard alla cerimonia commemorativa che si svolge giovedì 11 settembre, alle 11.30, in piazza Manzoni a Modena per ricordare gli attacchi terroristici che 24 anni fa, l’11 settembre del 2001, provocarono migliaia di vittime negli Usa.
Il sindaco Massimo Mezzetti depositerà una corona di fiori al monumento, donato dal Lions Club Modena Estense, che ricorda il crollo delle Torri gemelle del World Trade Center di New York. Oltre al sindaco interverrà la prefetta di Modena Fabrizia Triolo.
È prevista la presenza del presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, delle autorità cittadine e di rappresentanti dell’associazione Italia – Usa.
In programma anche il saluto del presidente del Lions Club Modena Estense, Salvatore Puliatti, e l’intervento di Teresa Filippini, Governatore Lions del Distretto 108 Tb.
La deposizione delle corone alla base del monumento sarà accompagnata dalla sirena dei Vigili del fuoco e da un minuto di silenzio