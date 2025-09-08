lunedì, 8 Settembre 2025
Villa Minozzo: SP 61, chiusura temporanea a Gazzano per lavori di ripristino idraulico

Appennino ReggianoViabilita'Villa Minozzo
Tempo di lettura 1 min.

Dall’8 al 10 settembre stop al transito al km 3+315 in Comune di Villa Minozzo. Previsti percorsi alternativi e informazione anticipata ai cittadini

La Provincia di Reggio Emilia ha disposto la chiusura completa al transito veicolare e pedonale della SP 61 “Tufo – Gazzano – Ponte Dolo” al km 3+315, dopo l’abitato di Gazzano in direzione Fontanaluccia, nel Comune di Villa Minozzo.

Il provvedimento è vigore dalle ore 8.30 di oggi, lunedì 8 settembre, fino alle 17.00 di mercoledì 10 settembre 2025 per consentire i lavori di ripristino del corretto deflusso dell’acqua sotto la carreggiata e la messa in sicurezza dell’attraversamento idraulico.

Durante i tre giorni di chiusura, il traffico sarà deviato lungo la viabilità provinciale alternativa: Fontanaluccia – Madonna di Pietravolta – Piandelagotti – Romita – Civago – Gazzano.

«Si tratta di un intervento necessario – sottolinea il sindaco di Villa Minozzo Elio Ivo Sassi – per ripristinare il corretto deflusso dell’acqua sotto la carreggiata e mettere in sicurezza l’attraversamento idraulico. Ringrazio la Provincia per l’attenzione che dimostra sempre nei confronti della montagna e per aver programmato questo cantiere in condivisione con il Comune prima dell’inizio dell’anno scolastico, così da limitare il più possibile i disagi. Abbiamo inoltre provveduto a comunicare per tempo la chiusura alla cittadinanza, anche tramite volantini informativi, così che tutti potessero organizzarsi. È una scelta che permette di affrontare i lavori necessari con consapevolezza, affiancando alle opere sul campo una soluzione temporanea di viabilità per proseguire in sicurezza durante il periodo di chiusura».

L’esecuzione dei lavori e la gestione della segnaletica è affidata alla ditta Tazzioli e Magnani s.r.l. di Castelnovo ne’ Monti, incaricata di garantire la corretta segnalazione e la sorveglianza costante del cantiere.

 

 

















Redazione 1

