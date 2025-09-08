Tempestivo intervento al Pronto Soccorso di Baggiovara nei confronti di un paziente in stato di alterazione

Le Direzioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell’Azienda USL di Modena intendono ringraziare il personale sanitario, le forze dell’ordine e il servizio di vigilanza per il tempestivo intervento oggi, lunedì 8 settembre, in relazione a un episodio di una persona che, in evidente stato di alterazione ha manifestato un comportamento aggressivo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Baggiovara.

Intorno alle ore 12, infatti, si è presentato all’interno della struttura un uomo, da alcuni anni non più residente sul territorio modenese e con una situazione di particolare fragilità, che ha richiesto di essere ospitato in ospedale tramite un ricovero. A seguito di valutazione clinica da parte di uno specialista, si è ricostruita la vicenda dell’uomo, che risulta essersi allontanato dal territorio regionale e per un periodo anche da quello nazionale, per ripresentarsi proprio al Pronto Soccorso di Baggiovara nella serata di ieri ed essere comunque accolto in emergenza nella notte.

Ripresentatosi nella tarda mattinata odierna, come previsto in queste situazioni, è stata nuovamente attivata una specialista dell’AUSL di Modena che non ha però riscontrato motivazione clinica al ricovero. È stato a quel punto che l’uomo, contrariato e in evidente stato di agitazione, ha recuperato un oggetto contundente per poi iniziare a brandirlo all’interno del Pronto Soccorso, utilizzandolo come strumento di minaccia.

Come detto in precedenza, l’intervento immediato del personale del Pronto Soccorso e della vigilanza, seguito da un rapido arrivo sul posto di polizia di Stato e locale, ha evitato che venissero effettuati danni a persone o cose.

Al momento i servizi sociali e sanitari stanno effettuando una valutazione per giungere alla corretta presa in carico da parte dei servizi del territorio di residenza della persona.