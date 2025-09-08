lunedì, 8 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaPolizia locale, proseguono i controlli alla stazione delle Corriere a Modena





Polizia locale, proseguono i controlli alla stazione delle Corriere a Modena

CronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Proseguono con continuità i controlli della Polizia locale di Modena nell’area della Stazione delle corriere, con l’obiettivo di garantire sicurezza e vivibilità per tutti i cittadini. Nei giorni scorsi gli operatori sono intervenuti nella zona di via Fabriani e all’interno dell’area verde adiacente a Piazzale 1° Maggio.

Durante le verifiche, diversi giovani sono stati identificati: uno di questi è stato sanzionato per possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale. Un altro giovane, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo, nell’area del terminal bus di via Fabriani. Qui il ragazzo ha ammesso, senza opporre resistenza, di essere scappato in quanto irregolare sul territorio italiano. Aveva inoltre nascosto nel calzino hashish per uso personale.

Per il giovane era già stato precedentemente disposto l’ordine di allontanamento: gli è stata quindi notificata l’ordinanza del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, oltre a una sanzione amministrativa per il possesso della sostanza stupefacente.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.