Polizia giudiziaria e minorenni: analisi di un rapporto complesso. Convegno il 15 ottobre a Sassuolo

Si svolgerà il prossimo 15 ottobre dalle 9 alle 13.30 presso il Teatro Carani di Sassuolo il convegno “Polizia giudiziaria e minorenni: analisi di un rapporto complesso”. Il seminario distribuirà crediti formativi agli intervenuti.
Il programma:
- Ore 8.15 Registrazione dei partecipanti
- Ore 9.00 Saluto del Sindaco del Comune di Sassuolo Matteo MESINI A seguire interverranno: Dott. Giuseppe DI GIORGIO – Procuratore Capo della Repubblica Tribunale dei Minori di Bologna; Avv. Alessia MASSARI – Avvocato penalista specializzata in reati perpetrati da minori; Dott.ssa Antonella MATASSA – Direttore USSM di Bologna; Dott.ssa Paola Elisa ROSSETTI – Dirigente Settore Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
- Conclusioni (ore 12.30 circa) a cura della Dott.ssa Rossana PRANDI – Comandante Polizia Locale Comune di Sassuolo.
Iscrizione obbligatoria entro il 10 ottobre al seguente link: https://www.comune.sassuolo.mo.it/vivere-sassuolo/eventi/registrazione-convegno-polizia-locale