lunedì, 8 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamentiPolizia giudiziaria e minorenni: analisi di un rapporto complesso. Convegno il 15...





Polizia giudiziaria e minorenni: analisi di un rapporto complesso. Convegno il 15 ottobre a Sassuolo

AppuntamentiSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Si svolgerà il prossimo 15 ottobre dalle 9 alle 13.30 presso il Teatro Carani di Sassuolo il convegno “Polizia giudiziaria e minorenni: analisi di un rapporto complesso”. Il seminario distribuirà crediti formativi agli intervenuti.

Il programma:

  • Ore 8.15 Registrazione dei partecipanti
  • Ore 9.00 Saluto del Sindaco del Comune di Sassuolo Matteo MESINI A seguire interverranno: Dott. Giuseppe DI GIORGIO – Procuratore Capo della Repubblica Tribunale dei Minori di Bologna; Avv. Alessia MASSARI – Avvocato penalista specializzata in reati perpetrati da minori; Dott.ssa Antonella MATASSA – Direttore USSM di Bologna; Dott.ssa Paola Elisa ROSSETTI – Dirigente Settore Politiche Sociali dell’Unione dei  Comuni del Distretto Ceramico.
  • Conclusioni (ore 12.30 circa) a cura della Dott.ssa  Rossana PRANDI – Comandante Polizia Locale Comune di Sassuolo.

Iscrizione obbligatoria entro il 10 ottobre al seguente link:  https://www.comune.sassuolo.mo.it/vivere-sassuolo/eventi/registrazione-convegno-polizia-locale

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.