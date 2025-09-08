lunedì, 8 Settembre 2025
La Piazza Suona: la Banda torna protagonista nel cuore di Castel San Pietro Terma

BolognaCastel San Pietro
Tempo di lettura 1 min.
Un appuntamento atteso, una piazza che si fa palco, una sera di settembre da vivere insieme.
Mercoledì 10 settembre 2025, alle ore 21.00, Piazza XX Settembre ospita “La Piazza Suona”, il concerto del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme, diretto dal Maestro Giuseppe Lentini.

Il programma della serata si presenta come un viaggio musicale tra passato e presente, in cui suoni, atmosfere e generi diversi si incontrano, si intrecciano e si confrontano. Una proposta pensata per un pubblico ampio, che invita all’ascolto non solo con orecchie curiose, ma anche con la memoria e con lo sguardo aperto al nuovo.

Per l’occasione, la Banda si esibirà al completo, con 40 musicisti pronti ad animare la piazza secondo la tradizione, proponendo un ampio repertorio che spazia dalle marce classiche alla musica leggera, passando per colonne sonore e brani pop: il programma prevede Verdi, Puccini, Morricone, 883… E tanti altri!

Il Corpo Bandistico cittadino, guidato dalla direzione attenta del Maestro Lentini, porta infatti in scena un repertorio vario, capace di unire stili e linguaggi musicali differenti, con un’attenzione particolare alla qualità dell’esecuzione e alla comunicazione con il pubblico.

Il concerto si inserisce nel calendario degli eventi culturali del Settembre Castellano, come uno degli appuntamenti musicali più significativi, offrendo a tutti un’occasione per vivere la piazza in un’atmosfera condivisa e partecipata.

















