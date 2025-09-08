La festa dello sport domenica al Parco Ferrari di Maranello

Domenica 14 settembre a Maranello torna la Festa dello Sport: una giornata di attività aperte a tutti organizzata dall’amministrazione comunale e dall’associazione Maranello Sport. Un’occasione per cimentarsi in attività sportive insieme alle associazioni e alle società del territorio, e per premiare gli atleti di Maranello che hanno conseguito risultati importanti in diverse discipline. Prevista anche la nuova edizione della Holi Splash Run, la corsa colorata che coinvolge adulti e bambini.

“La Festa dello Sport è un momento importante di aggregazione e incontro che ogni anno coinvolge le società e le associazioni sportive, gli atleti, i cittadini e le famiglie”, spiega Juri Fontana, assessore allo sport. “Una giornata di festa che nel pomeriggio offrirà la possibilità di scoprire e provare le discipline sportive, con un’attenzione particolare al coinvolgimento di bambini e ragazzi, mentre in serata, in un evento aperto a tutta la cittadinanza, sono previste le premiazioni degli atleti di Maranello, un meritato riconoscimento all’impegno di tanti”.

Il programma della festa vedrà dalle ore 15 al Parco Ferrari “Sport per tutti”, un pomeriggio di attività gratuite con spazi attrezzati per provare diverse discipline: ginnastica, mini basket, mini volley e tennis a cura di Polisportiva Maranello, bocce a cura della Bocciofila Cavallino, ruzzolone a cura di Ruzzolone Maranello, karate e judo a cura di Karate-Judo Maranello, calcio maschile e femminile a cura di Real Maranello, racchettoni a cura della Polisportiva Pozza, Tiro con l’arco a cura dell’associazione Arceri della Torre, ciclistica a cura della Società Ciclistica Maranello, messa in sella a cura di Amici del Cavallo, parkour a cura di A.s.d. Formigine Parkour.

Sempre al Parco Ferrari alle 17 la partenza della Holi Splash Run, la corsa colorata aperta a tutti, mentre all’Auditorium Ferrari alle 20.45 sono in programma le premiazioni degli atleti maranellesi che si sono distinti nell’ultimo anno in competizioni a livello regionale, nazionale o internazionale.