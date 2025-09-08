Incendio in un capannone a Baggiovara: brucia un ingente quantitativo di fieno

Le squadre dei Vigili del fuoco di Modena e del distaccamento di Sassuolo, con 2 autobotti e 2 autopompe serbatoio per un totale di 12 uomini, circa un’ora fa (13:25) sono intervenuti presso un’azienda agricola in località Baggiovara, per l’incendio di un capannone all’interno del quale era stoccato un ingente quantitativo di fieno. Lo spegnimento è tutt’ora in corso e vista la quantità del materiale stoccato all’interno, si prevede il prolungamento delle operazioni ancora per le prossime ore.