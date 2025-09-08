lunedì, 8 Settembre 2025
Il Comune di Modena omaggia l'ex sindaco Mario Del Monte nel 31° della scomparsa

Modena
Tempo di lettura 1 min.
Una cesta di fiori con nastro giallo e blu e la scritta “Comune di Modena”. È l’omaggio della città all’ex sindaco Mario Del Monte nel 31° anniversario della scomparsa avvenuta l’8 settembre del 1994 in un incidente stradale, all’età di 52 anni. I fiori sono stati deposti dal sindaco Massimo Mezzetti questa mattina, lunedì 8 settembre, sulla sua tomba a San Cataldo.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, la figlia Vania e il fratello Mauro assieme ad altri rappresentanti della famiglia e della Fondazione Mario del Monte. Presenti anche il consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli e Marcello Cappi di Legacoop Estense.

“Come ogni anno il nostro è un omaggio doveroso a un uomo politico che ha servito la sua comunità con rigore e visione – ha detto il sindaco Massimo Mezzetti – Mi piace ricordare anche il mio rapporto con Mario, fatto di confronto e consigli, che dava a me allora giovane dirigente di partito, che non ho dimenticato e tengo cari anche adesso che sono sindaco della nostra città”.

Mario Del Monte, sindaco di Modena dal 1980 al 1987 dopo essere stato consigliere comunale ininterrottamente dal 1964, fu anche dirigente del Pci, assessore della Regione Emilia-Romagna e presidente provinciale della Lega delle cooperative.

 

















